David Riondino vittima di truffa l' avvocato | vi svelo tutti i campanelli d' allarme

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tutto ha avuto inizio con un messaggio. Ladi cui è rimastoè cominciata con un testo con cui all'artista è stato comunicato l'acquisto di uno smartphone da parte di una piattaforma di pagamento. "Mi hanno detto che dovevo chiamare un numero per bloccare il pagamento, l'ho chiamato e mi hanno detto che ero sotto attacco", ha raccontato il cantautore, a cui sono stati sottratti 11.422 euro, attraverso 23 bonifici da 495 euro più commissioni. In collegamento con lo studio di Zona bianca,ha ripercorso quanto gli è accaduto: "La mail non è arrivata da uno sconosciuto, ma da Nexi. Un istituto che garantisce il funzionamento del bancomat. Mi hanno detto che avevano bloccato un pagamento effettuato per l'acquisto di un telefono e hanno aggiunto 'Se sei tu e non l'hai fatta, chiamaci'.