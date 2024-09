Dai fascisti all' abbraccio con Renzi | Schlein non sfonda e il Pd perde consensi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dell'estate militante non se ne è saputo molto. Ad un certo punto Ellyè partita per le vacanze e non ha lasciato tracce (ne sa qualcosa Orlando abbandonato per un mese sotto il solleone ligure). Matteoper un'intera stagione è stato l'unico federatore del campo largo, o almeno il solo raggiungibile da un microfono. Poi c'è l'annosa questione delle Feste dell'Unità, l'unica piazza in cui emerge il Pd, magari serve a rafforzare la convinzione dei militanti, più difficile prendere altri voti. Alla fine però il tema più sensibile è quello dell'alleanza progressista che non riesce a trasformarsi in una vera coalizione, troppo macroscopiche le differenze, troppo sviluppati gli ego. Ed ancora improponibile il confronto con Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani, nonostante le liti, gli italiani li percepiscono come una compagine.