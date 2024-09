Cosa succede quando si muore? Risponde lo scrittore francese Stéphane Allix in un libro già best-seller

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 16 settembre 2024) In breve tempo il suo, La morte non esiste, edito da HarperCollins, è diventato unin Francia. Il motivo è presto detto., apprezzato reporter transalpino, prova a raccontaredopo la morte. E lo fa con il piglio del giornalista d’inchiesta. Per, una volta esalato l’ultimo respiro la vita non si interrompe, anzi. Secondo lui la nostra coscienza ha una dimensione spirituale, l’anima, che va oltre la fisiologia del corpo.si è avvicinato a questo argomento, cruciale nella vita degli uomini, dopo la scomparsa dell’amato fratello Thomas in un incidente in Afghanistan, avvenuta 32 anni fa. Da quel momento capire dove possa essere andato è diventato elemento prioritario della sua vita e della sua professione.