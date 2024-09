Colonna sonora completa di EA Sports FC 25

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Notizia fresca giunta in redazione: È uscita ladi EAFC 25: il momento dell’uscita del nuovo gioco è quasi arrivato e puoi stuzzicare la tua curiosità per la nuova puntata annuale del simulatore di calcio ascoltando i nuovi brani del gioco. Grandi nomi come Billie Eilish, Charlie xcx, Catfish and the Bottlemen e Coldplay si affiancano a una serie di artisti acclamati dalla critica come St Vincent, Anderson .paak, Fontaines DC e il fan degli Sheffield Wednesday Self Esteem. Il nuovo gioco, che ha il Fifa serie come suo lignaggio e che tutti noi continueremo a chiamare Fifa anche se preferirebbero di no, sarà disponibile in accesso anticipato dal 20 settembre e in uscita generale dal 27 settembre.