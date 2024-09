C' era due volte il salviniano Giuseppi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Come una Boccia qualunque, dal cui passato riaffiorano decine di selfie con cantanti, politici, attori e vip, a dirci che cotanta Signora cercava da anni una scorciatoia per i Palazzi, così dal passato, perfino più recente, di Giuseppe Conte riaffiorano le bugie che oggi va raccontando a sinistra spacciandosi per progressista. Nemico di Matteo Salvini. Era lui o non era lui quell'avvocato elegante, munito di pochette, che un po' tremante si presentava al Parlamento da premier a cannoneggiare contro i clandestini e a promettere che avrebbe messo «la parola fine al business dei migranti», testuali parole, «nascosto dietro la finta solidarietà »?  Erano parole condivise dal Movimento 5 Stelle che nel 2018 aveva portato a casa oltre il 33% dei voti ed era il primo partito italiano.