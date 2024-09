Calcio a 5 mister Paolo Corino dice addio alla De Vita Soccer | Vedute differenti scelta definitiva

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi separano le strade die della De, squadra che da pochi giorni è stata ripescata in serie C2. A spiegare le ragioni é lo stesso tecnico che ha preferito farsi da parte a poche settimane dall’inizio del campionato: “Purtroppo –– con l’entourage societario sono emerse dellein merito a diversi aspetti. Per questo motivo ho scelto, in maniera serena, di fare un passo indietro anche a causa, poi, di questioni personali che mi impediscono di fare fronte alle esigenze manifestate ddirigenza. Ringrazio la Deper l’opportunità che mi era stata concessa, ma ritengo questa decisionee senza alcuna possibilità di un ripensamento. Auguro ai ragazzi che ho allenato in queste settimane le migliori fortune”.