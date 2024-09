Biasin | All’Inter non puoi togliere questi 3 contemporaneamente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)si concentra sulle scelte di Simone Inzaghi in Monza, sfida pareggiata dai nerazzurri per 1-1. Il giornalista ha una sua teoria. PROBLEMA – Fabrizio, in collegamento su Pressing, ha detto la sua sul pari nerazzurro sul campo del Monza: «L’Inter arrivava da una super partita, poi si torna dopo la sosta con questa partita. Partita giocata sotto ritmo, non credo sia stata presuntuosa. Banalmente dico: questa squadra ha valide alternative, mafare a meno di Calhanoglu, Barella o Bastoni? Sì, ma tutti insieme no. Lautaro Martinez? Da quando è, almeno un paio di volte si mette in discussione, ma poi alla fine dell’anno ha sempre numeri migliori dell’anno prima. Si riprenderà. I super titolari hanno un livello superiore».