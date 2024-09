Zenith a San Marino Caccia ai primi punti | Testa e coraggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)Prato adeinel girone D di serie D. Sfida delicata quella che attende, oggi alle 15, i ragazzi allenati da Simone Settesoldi per la seconda giornata di andata sul campo del San, altra squadra ancora a secco diin questo avvio di stagione. I bluamaranto devono cercare di rifarsi prontamente, dopo la sconfitta beffarda incassata domenica scorsa al Lungobisenzio nei secondi finali per mano dello United Riccione. Intanto nella serata di presentazione della società ai tifosi e alla città è stato presentato anche il nuovo sponsor della prima squadraPrato, che sarà Villa Guicciardini. Una iniezione di fiducia da parte del territorio, che, così come la presenza sugli spalti di tifosi, autorità e rappresentanti dello sport e della politica, ha rinfrancato tutto l’ambiente, desideroso di rifarsi dopo l’esordio da dimenticare nel risultato.