Una buona Carrarese di fronte al Sassuolo

(Di domenica 15 settembre 2024) Pisa, 15 settembre 2024 – Cuore, gambe e organizzazione non sono bastate allaper “scucire” un punticino ad una delle pretendenti più accreditate alla risalita in serie A. Alla lunga la maggior qualità delha fatto la differenza. Calabro rivoluziona la squadra e rispetto a Catanzaro ne cambia 5 e si schiera con un più compatto 3-5-2. Dietro tornano Coppolaro e Oliana. A centrocampo si punta sul dinamismo di Zuelli e Giovane mentre in attacco debutto da titolare per Shpendi. L’avvio è veemente con gli apuani che costringono ilsulla difensiva senza creare, però, pericoli. Col passare dei minuti il pressing azzurro si fa meno intenso ed asfissiante ed esce fuori nelle ripartenze la forza dei neroverdi.