Treviso trovati i corpi di Susanna Recchia e la figlia di 3 anni | erano abbracciate su un isolotto del fiume Piave

(Di domenica 15 settembre 2024) Le ricerche avviate venerdì sera a Miane, in provincia di, per la scomparsa di una donna e suahanno avuto una tragica fine. Idi, igienista dentale di 45, e di suadi tresono statiabbracciati su undel, a valle del ponte di Vidor. Il ritrovamento è avvenuto dopo che l’auto della donna, una Volkswagen Tiguan bianca, era stata trovata parcheggiata vicino al ponte, nonché luogo in cui si sono poi concentrate le operazioni di ricerca. Secondo le prime ricostruzioni,non si sarebbe gettata direttamente dal ponte nel, ma avrebbe lasciato scivolare se stessa e la piccola da una riva del, come indicano le ultime tracce rinvenute dai cani molecolari. Il corso d’acqua avrebbe poi trascinato iverso l’situato circa un chilometro a valle.