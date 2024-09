Traffico Roma del 15-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione file sulla via Pontina per un incidente all’altezza di Pomezia in direzionerallentamenti per incidente in zona Prati in via Andrea Doria l’altezza di via Ruggero di Lauria lavori con chiusura al transito di piazza Risorgimento 3 Viale Bastioni di Michelangelo e via del Mascherino attenzione quindi alla segnaletica sul posto ad Ostia per il World skate gameFino al 23 di settembre chiusa via dell’Idroscalo tra via Casana e via della Martinica la chiusura è necessaria per consentire allestimenti l’evento e infine lo smontaggio delle strutture per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità