Tassa sugli extraprofitti delle banche Forza Italia frena ma il tema arriva in Ue

(Di domenica 15 settembre 2024) Negli ultimi giorni il Governo sta cercando nuove risorse per finanziare la manovra. L’esecutivo dovrà consegnare entro il 20 ottobre il piano strutturale di bilancio che indicherà alla Commissione europea come intende, tramite la legge di bilancio, ridurre il debito dello Stato in modo da migliorarne la situazione finanziaria. Unaipotesi è quella dire gli. Non è la prima volta che il Governo pensa a una legge simile, ma nella manovra per il 2024 era stata predisposta un’opzione che permetteva agli istituti di credito di evitare lazione.si è già detta contraria ma ilsta emergendo anche a livello europeo. Cos’è lae perché il Governo la vuole introdurre La manovra finanziaria per il 2025 sarà un’operazione particolarmente delicata da parte del Governo guidato da Giorgia Meloni.