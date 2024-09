Pieve Porto Morone accendono un braciere in casa per scaldarsi | intossicati loro e 3 vicini di casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024)(Pavia), 15 settembre 2024 - Hanno acceso uninpernella notte e poi si sono sentiti male. Due coniugi, 30enni originari del Mali, residenti a, sono andati a farsi visitare al pronto soccorso di Castel San Giovanni nella mattinata di oggi, domenica 15 settembre. Sono riusciti a recarsi autonomamente in ospedale, ma lecondizioni sono risultate abbastanza gravi, per intossicazione da monossido di carbonio, tanto da disporre l'immediato trasferimento per il trattamento in camera iperbarica a Fidenza. Dall'ospedale è stato quindi lanciato l'allarme per l'intossicazione da monossido e nell'abitazione in piazza San Vittore asono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza che ha poi soccorso anche alcuni