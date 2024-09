Louis Vuitton Cup 2024 Luna Rossa è inarrestabile con American Magic | si porta sul 4-0

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 15 settembre 2024) Barcellona, 15 settembrevince anche la quarta regatandosi sul 4-0 nella serie di semifinale dellaCup, al meglio delle nove regate, contro. La barca italiana sicosì a una sola vittoria dal raggiungere la finale, dove affronterebbe la vincente tra Ineos e Alinghi. Dopo il dominio nella terza regatasi impone dopo un avvincente testa a testa prevalendo per soli due secondi. (Fonte Adnkronos) Foto Ufficio StampaPrada Pirelli Team – Ricardo Pinto / America’s Cup ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.