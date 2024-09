Le parole dell’allenatore nel post gara L’orgoglio del mister | Messa in difficoltà una grande squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) In panchina è andato ancora Sullo, ma nelpartita è tornato a parlareD’Aversa, che ha soloal miele per i suoi ragazzi. "Avevamo di fronte la Juve, abbiamo fatto unapartita e non posso rimproverargli niente – esordisce il tecnico azzurro –. Poi chiaramente rivedremo la partita e cercheremo di porre attenzione sugli aspetti da migliorare, ma stasera (ieri, ndr) posso solo che fargli i complimenti". "Bisogna andare in campo con la presunzione di mettere inanche le grandi squadre e i ragazzi lo hanno fatto giocando con la giusta mentalità – insiste D’Aversa –. Dellece le hanno create ma loro hanno ampie rotazioni ed era anche normale. Alla fine però il risultato è giusto e meritato. La Juve ha avuto più possesso palla, ma le occasioni le abbiamo avute anche noi". L’allenatore torna poi a commentare questo ottimo avvio di stagione.