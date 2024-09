Italia-Olanda Coppa Davis Sinner segue l’allenamento Volandi schiera Berrettini e Cobolli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Bologna, 15 settembre 2024 – Parte della squadra, come se giocasse, come se fosse in campo. Jannikaggiunge benzina nel motore della formazione dell’Ital, già qualificata da ieri per le fasi finali di Malaga, e impegnata oggi contro l’di Griekspoor e Van de Zandschulp. E’ festa per il fresco campione degli Us Open, arrivato a Bologna ieri sera, nella mattinata ha seguito gli allenamenti dei compagni ( i doppisti Bolelli e Vavassori), mentre, nel pomeriggio sarà in tribuna per fare il tifo. Resta un match importante in chiave sorteggi. Dovesse l’vincere 3-0 o comunque 2-1 si qualificherebbe comunque come prima. A quel punto gli azzurri giocherebbero ai quarti di finale contro la seconda nazionale di un altro girone. In caso di successo Orange (sia per 3-0 che per 2-1) invece sarebbero i nostri avversari a prendersi la testa del girone.