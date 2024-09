Il Giubileo e quel treno per Roma Mille e una ragione per parteciparvi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Fede e cultura non sono in contrasto per cui abbiamo chiesto di essere inseriti fra le iniziative di Pesaro 2024". Lo dice l’arcivescovo di Pesaro e Urbino Sandro Salvucci presentando ufficialmente, come avvenuto ieri mattina nella sede espiscopale, l’incontro "per partecipare al" che le tre Arcidiocesi di Pesaro, Urbino Urbania S.Angelo in Vado, Fano Fossombrone Cagli Pergola, hanno organizzato per giovedì 19 settembre prossimo nell’Auditorium Scavolini di viale dei Partigiani.