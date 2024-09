FOTO Catena umana in bici per dire no alla violenza sulle donne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Unainche ha legato simbolicamente i comuni di Atripalda, da dove è partita la corsa solidale ad Avellino, luogo di arrivo, ma in generale tutti i comuni della provincia perforte no. L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione "Av Bike Woman" con il Presidente Emilia Falciano che ha presentato l'iniziativa patrocinata tra gli altri, anche dal Coni Avellino. insieme all'atleta paralimpica Lucia Nobis che ha cominciato a pedalare subito dopo aver ricevuto la diagnosi di sclerosi multipla. Contestuamente, al Comune di Atripalda, banchetto di sensibilizzazione sulla Sla, in occasione del fine settimana della Giornata Nazionale sulla malattia.