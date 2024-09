Filippo Magnini | Fare sport non è vincere ma essere in pace con se stessi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 15 settembre 2024) In una intervista l’ex campione del mondo del nuoto si racconta a cuore aperto tra una squalifica per doping poi annullata, un matrimonio felice e una figlia come medaglia più bella dalla vita Potremmo definirlo il ragazzo dalle sette vite come i gatti. Il nuotatore che da ranista è diventato fenomeno nello stile libero, tanto dasoprannominato Re Magno. Campione mondiale nel 2005 e 2007, poi fidanzato d’Italia in quanto compagno della collegaiva Federica Pellegrini, quindi protagonista televisivo all’Isola dei famosi fino all’accusa di doping che poteva macchiargli una carriera straordinaria. La nuova vita dell’ex Campione del Mondo – Cityrumors.it – Ansa fotoè considerato dagli addetti ai lavori il miglior stileliberista italiano di sempre nelle distanze brevi.