Coppa Davis 2024 | Italia confermati Berrettini e Cobolli per la sfida olandese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Filippo Volandri e Paul Haarhuis hanno comunicato le proprie scelte in vista dei singolari e del doppio dell’ultimo confronto dei gironi diall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna:-Olanda (o per meglio dire Paesi Bassi). Bisogna dire che non ci sono sorprese reali per la caccia al primo posto del girone azzurra (e la speranzadi non uscire, che vorrebbe dire almeno non perdere 3-0). Matteo, infatti, è confermato come primo a scendere in campo contro Botic van de Zandschulp. Il romano conduce 2-0 nei precedenti, ma questi risalgono a due e tre anni fa e si sono entrambi giocati sull’erba: tutto da rivalutare, dunque, parlando di indoor. Due vittorie perin questa settimana, una vittoria e una sconfitta per l’