Concerto in piazza di Paolo Belli con la sua band

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Il "Summer tour 2024" difa tappa a Consandol . L’appuntamento con il cantante e la sua bigè per sabato 21 settembre alle 21.30 inSandro Pertini. Il live si inserisce nel cartellone dei festeggiamenti in programma per la Fiera di San Zeno ed è il recupero della data prevista ad Argenta lo scorso 8 settembre, ma annullata a causa dell’allerta meteo. L’ingresso è gratuito.porta sul palco uno show rinnovato, con in scaletta i suoi grandi classici come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma comunque caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre con a fianco la sua big, un gruppo affiatato che collabora con l’artista anche negli impegni in tv.