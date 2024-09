Una mostra sul movimento dark negli anni Ottanta Un po’ Londra un po’ Trastevere 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) La sensazione, osservando i volti e le espressioni dei ragazzi dei primi, è di persone che si divertivano. Le fotografie di Dino Ignani che compongono la“80’sRome” rappresentano un pezzo di storia dell’underground capitolino. Si era appena usciti dagliSettanta e daglidi piombo, all’inizio del nuovo decennio i ragazzi tornano a uscire la sera senza etichette politiche ma individuabili solo in base ai gusti musicali e al modo di abbigliarsi. Ci sono i punk, i rockabilly, i new wave, i metallari, i mods e, appunto, i. Che ascoltano gruppi come Cure, Bauhaus, Joy Division, Echo & the Bunnymen, Devo, Siouxsie and the Banshees, per citarne solo alcuni. Sintonizzati mentalmente con tutto quel che accadeva a