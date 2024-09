Stretto Taiwan scintille Cina-Germania

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 10.00 Pechino contesta il passaggio delle navi da guerra tedesche nellodi. "Il comportamento dellaaumenta il rischio per la sicurezza e invia segnali sbagliati. Le truppe cinesi sono in stato di massima allerta pronte ad azioni contro provocazioni". Ieri navi da guerra hanno attraversato loper la prima volta in oltre 20 anni. Pechino considera locome appartenente alle acque cinesi e non internazionali. Ma laha respinto le proteste. Scholz:"Acque internazionali. Ed è la rotta più breve".