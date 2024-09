Schlein | Meloni inopportuna su Salvini

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 20.45 Per il segretario del Pd,, è "molto inopportuno l'intervento del presidente del Consiglio" sulla richiesta di condanna diper la vicenda Open Arms. "Il potere esecutivo e giudiziario sono separati e autonomi.E' un principio che si chiama separazioni dei poteri", ha detto."Quindi il rispetto istituzionale imporrebbe di non commentare processi aperti. Stupisce che ha trovato il tempo di commentare il processoe da ieri non abbia ancora proferito una parola sul patteggiamento di Toti".