Rischio idrogeologico Centrodestra all’attacco | Basta continui rimpalli sulle responsabilità

(Di sabato 14 settembre 2024) L’onda lunga dell’alluvione non si placa. La stagione delle piogge alle porte e il campanello di allarme suonato domenica 8 settembre, infiamma il dibattito politico. Al contrattacco vanno i gruppi di opposizione che, in modo unitario, hanno presentato un’interpellanza alla sindaca Ilaria Bugetti per conoscere lo stato dell’arte dei lavori non solo effettuati dopo l’alluvione dello scorso novembre, ma anche quanto è stato fatto sulla realizzazione e manutenzione delle opere di prevenzione e sul monitoraggio dei fattori di. Non è importante se la prima cittadina, solo giovedì mattina, ha snocciolato numeri e presentato una cartina dettagliata con gli interventi di somma urgenza in corso e conclusi per quanto riguarda le competenze comunali.