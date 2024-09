Promozione La Pergolese si salva | 1-1 in casa del Vismara

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 14 settembre 2024) Padroni diin vantaggio con bomber Gaudenzi (4 reti in due gare), ospiti che impattano già nel primo tempo con Lattanzi. Sul finale rigore parato da Aluigi su Morani. Espulso Fulgini VALLESINA, 14 settembre 2024 – Ilimpatta nella prima uscitalinga contro laseppur con molto rammarico per le diverse occasioni create e non finalizzate, in un match giocato comunque a viso aperto da entrambe le formazioni. Fischio d’inizio con i pesaresi che partono subito in avanti ed al 6’ di gioco Renzi dopo aver recuperato palla, va via sulla fascia dx ed appena entra in area serve un assist rasoterra a Gaudenzi che di piatto mette la palla in rete per il vantaggio. Cercano di reagire gli ospiti con qualche azione in velocità senza mai impensierire la difesa pesarese, tranne in un tiro/cross di Giudici parato senza difficolta da Melchiorri.