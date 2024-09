Perché russiamo quando dobbiamo preoccuparci e come smettere di russare

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 14 settembre 2024)è provocato dalla vibrazione dei tessuti rilassati della gola, indotta dal passaggio dell’aria durante la respirazione nel sonno: è spesso sintomo di disturbi respiratoril’apnea ostruttiva del sonno, ma può essere un segnale di altre condizioni. I metodi per nonvariano a seconda della causa scatenante, ma dormire su un fianco, tenere sotto controllo il peso ed evitare di bere alcolici prima di andare a dormire sono tutte misure che possono essere di aiuto. Disponibili inoltre cerotti nasali e maschere per il supporto ventilatorio (CPAP). In fase di studio diversi farmaci, di cui alcuni già impiegati in altre condizioni.