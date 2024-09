Non il solito animalier | i best look dalle sfilate autunno inverno 2024-25

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 14 settembre 2024) Dal trench coat leopardato agli stivali pitonati, dal blazer ghepardo al vestito corto zebrato: ecco gli outfitda copiare direttamenteA/I. Per una mise grintosa in stile anni Settanta, la blusa leopardata di Zimmermann si combina con dei jeans a zampa, degli orecchini oro e una cintura. Roberto Cavalli propone unmonocolore composto da: gonna corta, stivali con stampa pitonata e maglia dolcevita semitrasparente. Secondo Luisa Spagnoli, gli abbinamenti serali dell’uniscono capi evergreen come una camicia, a blazer e gonnepreferibilmente in nero e marrone. GUARDA LE FOTO La storia dell’in 17 starAmica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Non il: i-25 Amica.