Napoli quartiere Stella a soli 15 e 16 anni con scacciacani su scooter

(Di sabato 14 settembre 2024) Hanno 15 e 16e sono su uno. Carabinieri sequestrano pistolae indumenti E’ notte, la strada è stretta e buia. Da un lato muri di tufo mentre dall’altro una folta vegetazione fatta di sterpaglie, cespugli e alberi. Siamo a via San Nicola alle Fontanelle nele i carabinieri della locale stazione stanno setacciando la zona impegnati in un servizio ad hoc – in abiti civili e con auto civetta – volto al contrasto dei reati predatori. E’ da poco passata la mezzanotte e i militari intravedono due sagome su unoSym Symphony. Chi è in sella al longilineo mezzo su due ruote assume un atteggiamento guardingo e la poca luce non permette inizialmente ai militari di capire che si tratta di 2 giovanissimi. Hanno 15 e 16e non oppongono resistenza al controllo. Durante l’identificazione però, un carabiniere scorge un’arma.