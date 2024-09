MTV VMAs 2024 tutte le star più glam sul red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 14 settembre 2024) Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Katy Perry:leche hanno riacceso la scintillasul reddegli MTV. Sul reddegli MTVarrivano leinternazionali del panorama musicale, ma tutti gli occhi – o quasi – puntano a Taylor Swift che si conferma essere ancora una volta la grande certezza della serata. Sul tappeto rosso, però, ha dovuto condividere la luce dei riflettori con altre celebrità della musica da Sabrina Carpenter a Camila Cabello. E spazio anche agli italiani, con Damiano David e Victoria de Angelis entrambi apparsi sul tappeto rosso, ma senza il resto dei Maneskin. Crediti: Instagram – VelvetMagLa location di quest’anno è l’UBS Arena di New York. L’evento, condotto da unaMegan Thee Stallion, ha generato forte curiosità anche per i look proposti dalle celebrità.