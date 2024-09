Mercato Europeo tra cibo cultura e mostre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Iniziata l’edizione del2024. Come ogni anno gli oltre 100 stand hanno riempito piazza Andrea Costa e, fino a domani sera, ci sarà la possibilità di assaggiare prodotti in arrivo da tutto il mondo e acquistare oggetti artigianali provenienti da diversi continenti. Il maltempo di ieri non ha certo fermato né gli organizzatori né i curiosi che sin dalla mattina hanno iniziato a leccarsi i baffi per le prelibatezze in vendita. Da tanti anni Lella Falcone è alcon i prodotti della Sicilia e spiega: "Veniamo qui da quasi 20 anni. La tappa cervese è il top. Ci aspettiamo come ogni volta il meglio, di rivedere i nostri clienti e tante soddisfazioni. Perché poi sono proprio i nostri clienti ad aspettarci ogni anno". Anche Gioel Armanna, con il suo stand, viene a Cervia da tante edizioni.