Luna Rossa croce e delizia! Rimonta e sorpassa American Magic dopo una brutta partenza | 1-0 in semifinale!

(Di sabato 14 settembre 2024) Buona la prima percontronelladella Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il sodalizio italiano si è imposto in gara-1 nonostante una, conquistando il primo punto della serie (che si svolge al meglio delle nove regate) al termine di un match race entusiasmante andato in scena con vento sui 10-13 nodi. Il tandem di timonieri composto da James Spithill e Francesco Bruni ha perso il confronto diretto con gli avversari (Tom Slingsby e Lucas Calabrese, che sostituisce il convalescente Paul Goodison) nella fase di pre-start, superando la linea dicon un leggero ritardo e con meno accelerazione rispetto a Patriot, che ha dunque preso il comando della regata nella prima bolina.