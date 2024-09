Lukaku è di un’altra categoria poi l’annuncio sulla sfida con la Juventus | le parole dell’esperto esaltano i tifosi!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Napoli si appresta ad entrare nel vivo del campionato. Di seguito ledi un noto esperto che ha analizzato la situazione azzurra. La sosta per le Nazionali è ormai terminata ed oggi torna la Serie A. Il Napoli è atteso dall’ostica trasferta a Cagliari, ma in realtà l’attenzione è già focalizzataprossima settimana. Infatti, è in programma il primo big match per Antonio Conte e i suoi ragazzi. Quest’ultimi, viaggeranno alla volta di Torino dove ad attenderli ci sarà ladi Thiago Motta. Lasarà senza dubbio sensazionale, e potrebbe indirizzare già la corsa verso lo scudetto. Gli allenatori lo sanno, motivo per il quale non è consentito commettere errori. Intanto, un noto esperto ha provato ad analizzare la situazione in casa Napoli, sottolineando anche tutta la forza a disposizione del gruppo.