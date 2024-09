L’opera omnia di Muratori Prende corpo il sogno di don Mauro Mazzotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Centocinquanta anni fa, il 16 settembre del 1874, nasceva Santi, uno dei pochi ravennati che con la sua opera ha dato lustro alla città. Maaveva un “qualcosa” in più, un “qualcosa” che non aveva appreso né dai libri né dallo studio ma che gli veniva dal profondo del cuore: l’amore per Ravenna. Un amore dichiarato da queste sue parole: "Noi che vi nascemmo e viviamo, che siamo in lei com’essa è in noi, che siamo, permettete, il suo silenzio e la sua voce, noi la sentiamo, Ravenna, con una più intima e sottile vibrazione d’amore, e con una sempre accesa curiosità ne indaghiamo il segreto".