Listeriosi che cos’è e perché è pericolosa

(Di sabato 14 settembre 2024) Laè una patologia legata all’infezione da listeria, un batterio presente in natura, nel suolo e nell’intestino di alcuni animali. Tuttavia, la Listeria monocytogenes, questo il suono nome scientifico, può contaminare molti ingredienti. In particolare le verdure fresche imbustate. Questo a causa dell’acqua che viene usata per l’innaffiamento durante la coltivazione. Ma anche latticini e salumi. Infatti, la listeria poi passare agli animali da allevamento attraverso il foraggio o l’acqua contaminata. Questo batterio può infettare gli alimenti anche attraverso il contatto diretto con le mani non lavate o con attrezzi e superfici di lavoro non sanificate. Inoltre, la listeria può passare da un alimento crudo ad uno cotto o pronto al consumo se non vengono adottate adeguate misure di igiene durante la preparazione.