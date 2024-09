L’inchiesta della Procura rifatto dopo l’alluvione | Il ponte non è a norma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Senigallia (Ancona), 14 settembre 2024 – Due alluvioni, due inchieste e un fiume di dubbi. L’ultimo riguarda il2 Giugno di Senigallia, finito nel mirino in occasione di entrambi i disastri che hanno seminato morte e distruzione. Una perizia fatta fare dal pmdell’Aquila Fabio Picuti, che si sta occupandoseconda inchiesta sui tragici fatti del 15 settembre 2022, evidenzia come il, costato 2,5 milioni, sarebbe stato costruito senza rispettare lativa. In caso di calamità, potrebbe essere addirittura da ostacolo.