Le Vele Storiche L’omaggio a Alzavula

(Di sabato 14 settembre 2024) VIAREGGIO Le, raduno della Federazione Italiana Vela organizzato dall’associazioneViareggio e Club Nautico Versilia, col supporto dell’associazione italianad’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo, tornano dal 17 al 20 ottobre per il loro diciannovesimo raduno, con la partecipazione di circa 50 imbarcazioni. Le barche che partono dai vari porti del mar Tirreno potranno sfidarsi in un rally di avvicinamento a Viareggio registrando due ore di sola navigazione sull’app dedicata. E torna anche il Museo Galleggiante diche sarà visitabile da chiunque. La mattina del 20 ottobre la flotta sfilerà in testa al molo per contendersi il premio del concorso di Eleganza e non mancheranno le esposizioni pittorico fotografiche di Emanuela Tenti, Marco Trainotti e la cena equipaggi al Cantiere Del Carlo.