Ineos Britannia travolge Alinghi e si porta sull’1-0 nella semifinale di Louis Vuitton Cup

(Di sabato 14 settembre 2024) Si apre con una schiacciante vittoria disuRed Bull Racing la secondadellaCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Sir Ben Ainslie e compagni hanno dominato gara-1 in condizioni di vento rafficato e abbastanza instabile per intensità (9-12 nodi circa) nelle acque di Barcellona,ndosi così 1-0serie (al meglio delle 9 regate). La barca britannica ha dimostrato una netta superiorità a livello prestazionale rispetto all’AC75 svizzero, trionfando con un vantaggio di oltre due minuti (2’05” per la precisione) nonostante la sconfitta della coppia Ainslie-Fletcher contro Psarofaghis-Bachelin nel testa a testa in fase di pre-start.