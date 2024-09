Grazia non ce l’ha fatta Il dramma mentre va a fare la spesa e ora la notizia più triste

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Una vicendatica ha scosso una comunità intera.Carmela è morta in modo tragicoandava ala. Infatti, è stata travolta nei pressi del supermercato Eurospin e per lei non c’è stato nulla da, nonostante non fosse deceduta sul colpo. Era stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi e il suo cuore si è fermato per sempre. La signoraCarmela è morta dunquea piedi andava ala. Pare che fosse a 100 metri di distanza dalle strisce pedonali, quando un’automobile non è riuscita a frenare in tempo einvestita. Il conducente si è fermato per prestarle i primi soccorsi, poi è arrivato il 118 che si è reso subito conto che la situazione fosse disperata. Leggi anche: Inferno sulla strada, c’è un incidente ma non riesce a frenare in tempo.