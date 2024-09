Giuliacci non lascia scampo | Piogge abbondanti e freddo i giorni a rischio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) L'autunno parte subito in quarta con un meteo che sarà caratterizzato daintense eper gran parte del mese di settembre e su tutta la penisola. Il colonnello Marionelle sue previsioni e tendenze meteo fino al 27 del mese in corso nontante speranze. Ecco cosa ci aspetta nei prossimie settimane. "Ci saranno tantipiovosi" e "temperature al di sotto della media fino al 18 di settembre", spiega l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube Meteo. I valori risaliranno dal 19 al 22 settembre ma iltornerà a pungere tra il 23 e il 27. Cosa intendiamo per temperature sotto la media? Valori "intorno ai 20 gradi al nord, tra 20 e 25 al centro e appena poco sopra i 25 al sud", spiega il meteorologo. Dicevamo delle precipitazioni.