Frenata decisiva Il macchinista è tra gli esperti Guida dal 2006

(Di sabato 14 settembre 2024) A sorprenderlo è stato non solo quella "scatola vuota" che gli si è palesata davanti inaspettatamente, ma anche il punto nel quale questo è accaduto. Quel tratto di ferrovia, infatti, è uno dei più conosciuti e battuti dai macchinisti per il semplice fatto che è a ridosso dell’ingresso della stazione Centrale, rappresenta la fine del percorso. Ecco, allora, che rispetto ad altri quel punto esatto sembra "pacifico", meno a rischio di sorprese. Il riferimento, come ovvio, è alche all’alba di ieri stava conducendo a destinazione il treno Trenord partito alle 4.56 da Domodossola e atteso proprio in Centrale alle 6.44. La "scatola vuota" è il container del treno merci che gli si è presentato davanti all’altezza di via Pallanza, in corrispondenza della stazione di Greco, poco prima, come detto, di arrivare nella principale stazione milanese.