F1 risultati e classifica FP3 GP Azerbaijan 2024 | Leclerc a pochi millesimi da Russell McLaren e Red Bull in agguato

(Di sabato 14 settembre 2024) Georgeha realizzato il miglior tempo della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaigian, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della Mercedes ha fermato il cronometro in 1’42?514, precedendo di soli 13la Ferrari di Charles. Il monegasco della Rossa si conferma uno specialista dei circuiti cittadini ed in particolare di Baku, dove vanta una sequenza aperta di tre pole position consecutive. Si preannuncia una sessione di qualifica equilibrata e assolutamente incerta, con almeno sei-sette candidati alla prima fila in griglia come dimostrano i distacchi minimi della FP3 sul giro secco.