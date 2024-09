Empoli-Juventus Thiago Motta | Non il risultato che volevamo nel secondo tempo un po’ meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Quando costruiamo in avanti dobbiamo creare con tutta la squadra. Nelsiamo andati un po’. Torniamo con un punto a casa, non è ilche, ma è una buona prestazione, dobbiamo continuare a crescere“. Lo ha dichiarato il tecnico della, ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 maturato contro l’. “Yildiz? Giocando da esterno dovevamo cercarlo, l’idea era quella di aprire una difesa a cinque – ha proseguito l’allenatore bianconero – Vlahovic? Dobbiamo servirlo sulla profondità, sia arrivando lateralmente, lui attacca molto bene l’area di rigore. È chiaro che l’attaccante vive per il gol ma ci dà tantissime cose. Deve pensare solo ed esclusivamente a giocare, è un leader positivo nel gruppo. Deve continuare così”. Adesso il debutto in Champions.