Drone Unit del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Udine

(Di sabato 14 settembre 2024) In piazza Libertà, nel cuore di Friuli Doc, presso Gazebo dellaè stata presentata la nuovadeldidi, un’innovazione che rappresenta un passo avanti significativo nelle capacità di risposta alle emergenze. Questaà, composta da operatori altamente qualificati, migliorerà l’efficienza e la rapidità degli interventi in situazioni critiche, come la ricerca di persone scomparse, il monitoraggio di incendi e il controllo di aree colpite da calamità naturali. “Oggi abbiamo dato anche ufficialmente il benvenuto – ha commentato l’Assessore allaAndrea ZIni, presente assieme al vicesindaco Alessandro Venanzi e all’Assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano – a cinque nuovi volontari, che si sono iscritti nel corso di quest’anno.