Brescia vuole volare alto Maran | Carica pazzesca

(Di sabato 14 settembre 2024) Alle ore 15, oggi, ilospita il Frosinone, una delle squadre più attese della Serie B. Così l’allenatore Rolando(nella foto): "I ragazzi hanno lavorato talmente bene durante la sosta che mi hanno trasmesso la loro. Anche Borrelli e Moncini sono tornati a lavorare con il gruppo e sono disponibili (ma difficilmente partiranno titolari). Il nostro atteggiamento può cambiare in base all’avversario, ma anche nel corso di una singola gara". Il tecnico delle Rondinelle tiene poi a mettere in guardia i biancazzurri da una rivale temibile come la formazione ciociara. "Il Frosinone non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore, ma, in ogni caso, noi dobbiamo concentrarci solo sul nostro percorso".