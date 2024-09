Bonifica Bagnoli sulla tecnologia vedevo giusto ma ora Manfredi sia chiaro sui costi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

di Benedetto De Vivo* Leggo con soddisfazione quanto dichiarato dal Sindacoin merito alla decisione di utilizzare, la tecnica del desorbimento termico in-situ per la decontaminazione dei suoli di sito ex-industriale di. Il Sindacopresenta questacome "innovativa". Qualche cantore su stampa locale, la definisce addirittura "rivoluzionaria"!   Non può che fare piacere che ci si muova forse, finalmente, nella direzione corretta. Ma mi sembra, da quanto dice, che ci sia confusione su come funziona la tecnica del desorbimento termico e come si opera.  L'utilizzo delladel desorbimento termico-in situ – veloce, semplice e relativamente economica – è ben nota e ultra-sperimentata. Prospetto l'utilizzo di questada diversi anni in diversi miei interventi pubblici.