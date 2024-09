Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 settembre

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un nuovoè alle porte esi prepara ad accogliere migliaia di persone tra cui i turisti che si godranno qualche giorno di relax nella città eterna. Cosa fare? Tanti glida non, scopriamoli insieme.: glipiù cool della Capitale Abbiamo selezionato per voi alcuni deglipresenti anel: Luci su Massenzio:14, dalle 18.30, sulla Villa di Massenzio inizieranno a calare le ombre, mentre un miles, un soldatono dell’Per l’occasione, il sito rimarrà aperto in via straordinaria fino alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30). Attività e ingresso gratuiti per tutti esercito di Costantino, verrà accompagnato dai commilitoni nel suo Ultimo viaggio terreno.15, a partire dalle 18.30 con repliche ogni 15 minuti (ultima replica alle 21.