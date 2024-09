Tutto merito di allenamenti con i pesi in piscina e una dieta super controllata Ma anche un po' a madre natura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Come finire l’estate in bellezza? Ma con un bell’allenamento in. Parola di Sharon Stone. Che la diva di Basic Instict sia sempre attentissima alla salute non è una novità, ma riuscire a mantenere un fisico così in forma a 66 anni non è una passeggiata. Lei sembra riuscirci con grandelezza, come svela in un video su Instagram in cui mostra il suo corpo tonico mentre esce dalladi casa. Nel filmato, l’attrice indossa un elegante bikini marrone e occhiali da sole neri, conalle caviglie per accentuare il suo impegno nel workout. L’uscita dall’acqua è accompagnata dal saluto del suo cane Bandit, che corre verso di lei, sottolineando la gioia e la vitalità dell’attrice.