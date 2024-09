Terza categoria ci siamo Anche in nome di Becheri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Avanti tutta con la Coppa Faggi, a fare da prologo ad un campionato che partirà il mese prossimo e che prevede fra le novità un trofeo dedicato ad uno "storico" dirigente del calcio pratese quale era Rodolfo. Gli abbinamenti della coppa disono stati ufficializzati ieri, alla presenza dei dirigenti del comitato provinciale e di Luciano Diamanti, padre dell’ex-calciatore della Nazionale. Alino, nipote di, non ha fatto mistero di non aver gradito il fatto che a cinque anni dalla scomparsa del nonno non gli fosse stato intitolato nemmeno un torneo. Il Coni, di concerto con la Lnd, ha deciso di intitolargli un riconoscimento valido per lache è stato presentato proprio ieri e rappresenterà una sorta di "coppa disciplina", premiando quella che sarà la squadra più corretta.