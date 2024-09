Tennis Novak Djokovic | L’oro olimpico è il più grande risultato della mia carriera Su di me c’è sempre grande pressione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il 2024 è stato un anno speciale per. Il serbo non è riuscito a vincere uno Slam, ma ha portato a casa proprio quell’unico trofeo che gli mancava nella sua immensa bacheca. Infattiha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, riuscendo a rompere la maledizione olimpica dopo le delusioni delle edizioni precedenti. In un’intervista a RTS l’ex numero uno del mondo ha parlato proprio del trionfo parigino: “La medaglia d’oro olimpica è il piùmiafinora. Principalmente perché ho avuto l’opportunità di rappresentare ancora una volta la Serbia in un evento sportivo di importanza mondiale. Inoltre, considerando la mia storia olimpica, fatta di sconfitte dolorose, questa vittoria assume un significato ancora più speciale”.